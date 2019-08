De Mita: "Replicare a Salvini? Fatica sprecata" Il leader di Nusco commenta le dichiarazioni del ministro dell'Interno

"Non ho niente da replicare a Salvini. Sarebbe fatica sprecata". Così Ciriaco De Mita commenta le dichiarazioni del ministro dell'Interno ("Se De Mita mi attacca, significa che ho lavorato bene") seguite alle affermazioni che l'ex segretario della Dc aveva rilasciato in una intervista su Facebook pubblicata dalla figlia Antonia. De Mita, a proposito di Salvini, aveva detto: "La politica è pensiero, non arroganza. Salvini, che è stato raramente al suo posto di lavoro negli ultimi 14 mesi, è un arrogante che farebbe meglio a ritirarsi".

L'ex presidente del Consiglio che a 91 anni è stato rieletto sindaco di Nusco (Avellino) nel corso dell'intervista ha anche auspicato la formazione di un governo tra Pd e M5s. De Mita si trova in provincia di Catanzaro dove stasera chiuderà una tre giorni di riflessione politica alla quale hanno partecipato il procuratore Nicola Gratteri e l'ex ministro dell'Interno e "governatore della Lombardia, Roberto Maroni.