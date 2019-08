Predissesto, il centrosinistra valuta il ricorso Cipriano: "Obbligatorio il parere delle commissioni"

E’ stata la prima vera riunione del centrosinistra "allargato" dopo la sconfitta dello scorso 9 Giugno. Pd, Mai Più e Laboratorio Avellino si sono ritrovati nello studio di Maurizio Petracca per rilanciare la sfida a Gianluca Festa.

Ci si è ritrovati su alcuni punti programmatici a cominciare dallas difesa dell’acqua pubblica e dal contrasto all’esternalizzazione spinta dei servizi comunali.

Ma è sul predissesto che il centrosinistra è pronto a giocarsi una carta clamorosa: "Valutiamo la possibilità di impugnare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale e quella sugli assestamenti di Bilancio perché portate in aula senza essere passate per le commissioni". Luca Cipriano sul punto è chiaro. "Chiederemo un parere al segretario generale, perché lo Statuto prevede che il passaggio nelle commissioni, il cui parere non è vincolante, sia comunque obbligatorio".

Cipriano poi approfitta dell'occasione per tornare sulle parole di Festa in risposta alla sua lettera aperta in cui chiedeva una ripresa del dialogo. "In molti hanno stigmatizzato le sue parole. "Sembra quasi che derida il mio appello, opponendo i muscoli dei suoi numeri"

"L’incontro di questa sera - aggiunge Nicola Giordano - rilancia, a tutti i livelli, il dialogo interno e rafforza la proposta alternativa a quella del sindaco Festa".