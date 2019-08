Pd, il gruppo di Cipriano: pronti al ricorso sul pre-dissesto Una riunione in serata. Nel pomeriggio molti dei Dem alla presentazione del libro Festa e Saggese

Il centrosinistra serra i ranghi e si ritrova intorno a Luca Cipriano, almeno quella parte che per le elezioni ad Avellino aveva riunito le forze per sostenere il leader di Mai Più. Un ricorso quello pronto per essere presentato sul predissesto. Il riequilibrio e assestamento di bilancio sarebbe carente del parere delle commissioni che di fatto ancora non ci sono. Ieri sera riunione a casa del consigliere regionale Maurizio Petrarca per il rilancio di quella che ha tutto il sapore di una nuova sfida politica ed amministrativa dell’asse Pd-«MaiPiù»-«App»-«Laboratorio Avellino». Luca Cipriano attacca nuovamente Luca Cipriano reo di aver deriso il suo appello alla città con tanto di invito a sotterrare “l’ascia di guerra” e rimarca la necessità di lavorare per la gestione pubblica dell’acqua e il no all’esternalizzazione spinta dei servizi comunali. A seguire a distanza la riunione c’erano anche la presidente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio e il senatore Enzo De Luca. Ieri intanto a margine dell’incontro per presentare il testo di Gianni Festa e Paolo Saggese sul Federalismo Differenziato il Grande Inganno il commissario del Pd Irpino Aldo Cennamo aveva nuovamente ricordato come nel Pd si sia raggiunta una intesa sui temi da non sprecare.