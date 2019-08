Controlli ogni 15 giorni per stanare i furbetti del fisco Lo annuncia l'assessore Cuzzola

L'obiettivo dell'amministrazione Festa è cominciare a far cassa. Ecco perchè l'assessore alle Finanze Enzo Cuzzola annuncia che i controlli sul piano anti-evasione saranno quindicinali e non trimestrali.

E sull'intenzione delle opposizioni di impugnare la delibera sul predissesto dinanzi al Tar risponde: “I consiglieri erano in aula, hanno partecipato al dibattito, c’era il parere dei revisori e il Consiglio era validamente convocato. Quindi la loro iniziativa mi sembra pretestuosa. Anche perchè cadono in contraddizione. Da un lato dicono di non volere il dissesto. Dall’altro, impugnano la delibera. Ma la conseguenza di questo gesto potrebbe essere proprio l’annullamento dell’atto e quindi il dissesto”.

Poi c'è la necessità di esternalizzare il settore tributi. "Lo faremo, ovviamente, con un bando - aggiunge Cuzzola - perché non c’è alternativa. Insomma, il piano c’è, ora bisogna pedalare".

Ma intanto le opposizioni insistono «Non siamo noi a volere il dissesto, ma chiediamo che un’attività amministrativa del genere sia realizzata con le giuste procedure – chiarisce Nicola Giordano - Se l’amministrazione ha sbagliato, non è colpa nostra, né possiamo far finta di non vedere, rinunciando al nostro ruolo di opposizione»