"Senza Di Maio vice premier il Conte-bis non entusiasma" La nota del deputato M5S MIchele Gubitosa

"Luigi Di Maio deve essere nominato vicepremier. Non mi entusiasma l'idea di un Conte-bis senza la presenza di un rappresentante del Movimento 5 Stelle a Palazzo Chigi. Dopo che Di Maio ha rinunciato per la seconda volta alla carica di Presidente del Consiglio, prima con la Lega e adesso con il PD, nonostante sia alla guida della forza politica che ha vinto le elezioni con il 33% dei consensi, adesso lo si vorrebbe anche estromettere dalla vicepresidenza. Il Presidente Conte ha svolto il suo ruolo di garante in modo egregio, ma è stato molto chiaro nel ribadire come non faccia parte del MoVimento 5 Stelle. La presenza di Di Maio all'interno di Palazzo Chigi è l'unica garanzia per tutti noi. Non è una questione di poltrone ma di garanzia per la prima forza politica del Parlamento che ha diritto ad avere un suo rappresentante a Palazzo Chigi. Estrometterlo rappresenterebbe un insulto alla democrazia e alla volontà popolare". Lo dichiara il deputato M5S, Michele Gubitosa