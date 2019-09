Governo, Festa: "Pronto ad invitare Boccia e Provenzano" Il sindaco di Avellino: "Boccia nome di garanzia per le comunità locali"

"Francesco Boccia rappresenta un nome di garanzia per le comunità locali e in particolare per quelle del Mezzogiorno che lui conosce molto bene. Tra l'altro, spesso, è stato ospite del nostro territorio e quindi siamo convinti di poter instaurare una proficua e fattiva collaborazione nell'interesse della nostra comunità". Lo dichiara all'AdnKronos il sindaco di Avellino in merito alla nomina di Boccia a ministro per gli Affari regionali. Il primo cittadino commenta anche l'incarico conferito a Giuseppe Provenzano, chiamato a guidare il ministero per il Sud.

"La notizia positiva è quella di aver riconfermato il dicastero per il Mezzogiorno - spiega Festa - L'auspicio è che, anche la giovane età del Ministro, lo faccia stare sulla stesa lunghezza d'onda dei tanti giovani del Sud a cui dobbiamo garantire le giuste opportunità affinché non lascino i luoghi d'origine". Infine il sindaco Festa annuncia: "Mi farò carico nei prossimi giorni di invitare entrambi i ministri nella nostra città per potermi confrontare con loro sulle strategie future di sviluppo del territorio di concerto col governo".