Nuovo governo, D'Amelio: "Boccia e Provenzano nomi di qualità" Il presidente del Consiglio regionale valuta positivamente le scelte per Sud e Affari regionali

"Sono due nomi di qualità, personalità del Mezzogiorno, come molte altre di questo Governo". Rosetta D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, commenta così le nomine di Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia, rispettivamente Ministro per il Sud e Ministro agli Affari regionali. "Giovani competenti e preparati che sono certa lavoreranno nell'interesse delle popolazioni del Sud, dopo una parentesi di scarsa attenzione da parte dell'esecutivo nazionale per le istanze dei nostri territori - sottolinea D'Amelio. Da coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative sono certa avrò una proficua interlocuzione. In generale è una buona squadra di governo, di cui fanno parte tanti amici, mi auguro che possano fare tutti bene in settori strategici, dalla salute alle beni culturali alle infrastrutture", conclude D'Amelio.