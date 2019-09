Conte ad Avellino, il programma della visita Il premier in città il 14 ottobre

La Fondazione “Fiorentino Sullo”, con la Provincia di Avellino ed il Comune di Avellino, conferma la presenza in città del Presidente del Consiglio, professore Giuseppe Conte, lunedì 14 ottobre, alle ore 11 al Teatro Carlo Gesualdo, per una lezione agli studenti sul tema “Il contributo dei cattolici nell’Assemblea Costituente”. La manifestazione aprirà le celebrazioni per il Centenario Sulliano che termineranno a febbraio 2021.