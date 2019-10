Commissioni, ancora caos: stallo sulla Trasparenza Il nome di Iacovacci alla presidenza non gradito alla maggioranza che si astiene

Le commissioni consiliari continuano a generare caos al Comune di Avellino. Oggetto dello scontro le due Commissioni di controllo, Bilancio e Trasparenza che, come da Statuto, prevedono la presidenza alla minoranza.

Tutto è partito dalla proposta dei consiglieri di maggioranza di affidare la presidenza a Carmine Montanile mentre dalle opposizioni era emerso il nome Ettore Iacovacci. Cosa che ha mandato su tutte le furie la minoranza, a partire proprio da Montanile "Mi sono detto lusingato ma, in precondizione, avevo sottolineato di non avere la possibilità di svolgere questa mansione. Ho chiesto, quindi, di votare il consigliere Ettore Iacovacci, visto che la presidenza della Commissione Trasparenza è appannaggio delle minoranze e per questo la maggioranza non può fare un distinguo tra un nome ed un atro. Ma loro hanno deciso di astenersi".

Un atto grave, anche secondo Franco Russo per il quale i consiglieri di maggioranza hanno peccato di inesperienza ma Elia De Simone chiarisce "Siamo sereni, bastava riconvocare la Commissione ed aggiornare il tutto.Non abbiamo offeso nessuno".

Ma la polemica non è destinata a finire qui perché Nicola Giordano, nel frattempo eletto all’unanimità presidente della commissione Bilancio, ha annunciato che si dimetterà nelle prossime ore. “La maggioranza non può scegliere in luogo dell’opposizione. ll gesto è scorretto sia dal punto di vista politico che da quello istituzionale". Insomma neanche il tempo di partire che le Commissioni sono di nuovo nello stallo.