Federalismo differenziato, Maraia: tavolo costruttivo Dialogo tra istituzioni e forze politiche rappresentative della Regione Campania

"Il tavolo sul federalismo differenziato voluto dal Ministro agli Affari regionali Francesco Boccia è stato sicuramente molto costruttivo." Esordisce così il deputato del movimento 5 stelle Generoso Maraia.

"Si può avere un regionalismo differenziato che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni a prescindere dalla capacità fiscale, che rispetti i principi costituzionali e le regioni del sud? Questa la domanda alla quale abbiamo provato a rispondere durante l'incontro che ha coinvolto i consiglieri regionali che sostengono la Giunta De Luca, una deputazione del Movimento 5 Stelle e il Ministro agli Affari regionali Boccia.

Io credo che un regionalismo differenziato rispettoso dell'articolo 3 della Costituzione, e che quindi punti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, non possa che partire dai diversi bisogni che le diverse regioni hanno. Il regionalismo - contiunua Maraia - è differenziato se, partendo da bisogni diversi, punta a garantire livelli essenziali delle prestazioni in tutte le regioni e anche in aree diverse della stessa regione.

Differenze che, ad esempio, hanno creato situazioni di sofferenza per aree interne della Campania, da sempre penalizzate da una ripartizione poco equa delle risorse regionali. Non si può parlare di regionalismo differenziato se non si prende in considerazione la sofferenza di vaste aree del Paese. Questo senza voler nascondere le responsabilità avute dalle regioni, in questi anni, nell'alimentare le differenze tra le aree più virtuose e quelle meno virtuose.

Sì è finalmente aperto un dialogo tra istituzioni diverse e tra le forze politiche maggiormente rappresentative della Regione Campania. Ora - coclude Maraia - ognuno faccia la sua parte, in un clima di piena condivisione e collaborazione: abbiamo l'occasione di costruire insieme una cornice normativa che garantisca i servizi a tutti i cittadini del Paese.