+Europa: "Mai con i 5 Stelle. Salvini più forte di prima" Il segretario nazionale Della Vedova ha fatto tappa ad Avellino

"ll governo giallorosso in Umbria ha peccato di superbia, non credo ci siano le condizioni per replicare l'alleanza Pd-5 stelle nelle altre regioni, a maggior ragione in Campania".

Dopo la debacle elettorale in Centro-Italia resta fortemente critica la posizione sul governo di +Europa espressa dal segretario nazionale Benedetto Della Vedova ospite ad Avellino di un incontro sulla commercializzazione della cannabis light. "Quota 100 e reddito di cittadinanza son rimasti lì, Salvini ne esce rinforzato dalla crisi di governo e abbiamo anche qualche tassa in più. Per noi non è praticabile una stagione politica con i 5 stelle".

"Siamo in disaccordo su tutto con l'esecutivo Conte - aggiunge Della Vedova - un'altra nostra battaglia sarà quello contro il taglio dei parlamentari che cosi com'è penalizza soprattutto le aree interne del paese. "Per le zone periferiche sarebbe impossibile esprimere uno dei parlamentari che contano e il Pd ha avallato questa operazione che mutila la Costituzione".

Anche il referente irpino Bruno Gambardella è sulla stessa linea e sulla ricandidatura di De Luca apre a un' intesa a patto che non ci siano i 5 stelle. "Non abbiamo alcun pregiudizio, l'operato di De Luca è soddisfacente seppur con qualche ombra".