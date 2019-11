Salvini: Abbiamo allontanato per tempo chi dovevamo Il leader leghista parla del caso Avellino

Durante la conferenza stampa nella quale Matteo Salvini ha commissariato di fatto la Lega campana, mettendo a capo del movimento da qui alle regionali Nicola Molteni di Cantù, ha trovato spazio anche il caso di Avelino nel quale è indagato il segretario provinciale del partito salviniana Sabino Morano.

“Su Avellino noi abbiamo allontanato per tempo chi ritenevamo di dover allontanare, ci sono delle indagini in corso e aspettiamo con fiducia l’esito finale. Anche io ho delle indagini in corso, attendiamo piena fiducia nel lavoro dei magistrati”. Tra il pubblico anche il presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi che si è reso protagonista di un siparietto con i giornalisti colpevoli di coprire la visuale del podio di Salvini.

Salvini è stato chiaro anche su chi potrà far parte della Lega in Campania “porte aperte, ma chi ha cambiato 18 partiti e ora pensa di venire da noi ha sbagliato movimento. Vogliamo persone della società civile, persone per bene che guardano al futuro.” Chi, anche in Irpinia è in cerca di una nuova verginità politica è avvertito.