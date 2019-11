"De Luca merita la riconferma. Il Pd vince se unito" Il viceministro Ascani in Irpinia per il protocollo d'intesa tra la scuola e il Parco del Partenio

“Un pd diviso sui territori rappresenta un rischio verso le regionali dobbiamo lavorare per fare sintesi e trasmettere l'idea di un partito unito”. il viceministro all'istruzione Anna Ascani, presente alla firma del protocollo d'intesa tra l'ufficio scolastico regionale e l'ente Parco del Partenio, all'Abbazia del Loreto, affronta il tema delle lacerazioni dei dem che in provincia di Avellino trovano un fulgido esempio.

“Noi abbiamo visto che quando il PD ha una voce sola e si mostra unito sui temi fondamentali poi il paese gliel'ho riconosce. Il PD è un partito che può avere una sua tenuta nel paese nonostante tutto quello che è successo. Quello di cui parlano i cittadini sono le nostre divisioni questo succede ovunque succede nelle regioni succede nel territorio succede a livello nazionale. Se invece si parla del PD come partito unito che ha delle priorità allora cambiano anche i risultati elettorali. Più forte è il rumore degli strumenti meno si sente l'orchestra dovremmo tutti capire che lo spartito perlomeno deve essere unico”.

Dalla Ascani arriva poi il endorsement alla ricandidatura di Vincenzo De Luca. “Io credo che De Luca abbia fatto benissimo in questa regione, credo che abbia fatto un grande lavoro e penso che il Partito Democratico debba valorizzare gli amministratori che governano bene. Poi naturalmente noi rispettiamo le decisioni dei territori, sempre”.

Grazie al protocollo firmato oggi il Parco del Partenio entra in tutte le scuole campane che parteciperanno alle varie iniziative dell'ente in tema di buone pratiche della coscienza ambientale. “Questo è un Ministero che si è impegnato ad introdurre l'educazione ambientale a scuola – conclude la Ascani - siamo i primi al mondo a farlo, ce lo stanno riconoscendo tutti dal New York Times ha la BBC e francamente dobbiamo essere contenti di aver capito lo spirito di questi ragazzi”.