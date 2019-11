Asse De Luca - De Mita, oggi l'incontro a Nusco Si parla del Progetto Pilota dell'Alta Irpinia, sullo sfondo le regionali del 2020

Vincenzo De Luca ospite di Ciriaco De Mita a Nusco per il «Progetto Pilota». L'appuntamento nel Palazzo Vescovile per parlare di strategie di rilancio delle aree interne.

La Regione ha previsto fondi per i principali attrattori culturali e turistici tra i venticinque comuni del progetto.

A cominciare da quelli per la riapertura degli impianti sciistici del Laceno, una mossa vincente ampiamente apprezzata che però ora deve entrare nella fase attuativa.

Sul piatto anche l'azienda forestale e la rete museale, il progetto di digitalizzazione del catasto e altre misure legate alla zootecnia. In tutto 200 milioni di euro che adesso ci aspetta di trasformare in azioni concrete per l'Alta irpinia che nel Progetto Pilota ha messo più di una speranza per risollevarsi dalla crisi occupazionale e demografica che sta lentamente svuotando il territorio.

Sullo sfondo dell'incontro di oggi con i sindaci del territriio ovviamente ci sono le elezioni regionali. L'asse tra l'ex premier democristiano e il governatore sembra consolidarsi man mano che ci si avvicina alla primavera del 2020. Se nel Pd ci si divide sulla ricandidatura di De luca a Palazzo Santa Lucia, l'ala dei moderati e dei popolari campani appare in grande fermento e sembra già pronta a sostenere il governatore, almeno la parte che guarda al centrosinistra. Anche nel centrodestra, va sans dire, i centristi si stanno muovendo. Clemente Mastella potrebbe dare seguito al progetto “Meglio noi” e Francesco Pionati lavora ad Alleanza di Centro. E se è vero che le elezioni si vincono puntando al centro, c’è da scommettere che la grande partita che si giocherà tra i candidati alla presidenza della Regione Campania sarà proprio quella per conquistare fette dell’elettorato che non guarda Nè a destra né a sinistra, attraverso le liste che saranno in campo.

Da Sannio e Irpinia sono già iniziati i lavori di reclutamento per la formazione di liste civiche. La presenza dei sindaci del territorio oggi a Nusco sarà anche l'occasione per sondare il terreno.