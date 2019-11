I cinque stelle cercano candidati per le civiche ad Avellino Appuntamento sabato al Centro sociale di Via Morelli e Silvati con Ciarambino e Micillo

Il prossimo 10 dicembre sulla piattaforma Rousseau si votano i nomi degli aspiranti candidati consiglieri e dell'aspirante presidente alla Regione Campania. Ma per quella data i grillini vogliono mettere sul tavolo anche programmi e nomi per due o tre liste civiche da affiancare a quella ufficiale del M5s. Da qui parte una campagna di scouting per sondare candidature e aspirazioni. Una mossa lanciata già durante l'assemblea nazionale di Napoli alla Mostra d'Oltremare prima che arrivasse la batosta dalle Regionali in Umbria. La campagna acquisti si svolgerà attraverso il contatto di chi negli ultimi mesi si è avvicinato al movimento. Persone non iscritte ma simpatizzanti che vogliono dare ora un contributo diretto candidandosi o, comunque, suggerendo proposte e programmi elettorali. E dopo chi vorrà, potrà spedire curriculum per candidarsi in queste civiche. Sabato 30 novembre ci sarà un momento di incontro anche ad Avellino presso il centro sociale Samantha Della Porta.

«Vogliamo condividere con i nostri cittadini il progetto che stiamo costruendo per la rinascita della Campania. Per questo abbiamo dato vita a un fine settimana di confronti e dibattiti aperti a tutti i portavoce e gli attivisti, con appuntamenti che abbiamo previsto in tutte le province del territorio regionale - dichiara il capogruppo regionale Valeria Ciarambino che insieme al deputato Salvatore Micillo, sono stati nominati referenti del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del 2020 in Campania. Il nostro intento è quello di raccontare il percorso che abbiamo intrapreso. Vogliamo che tutti partecipino alla costruzione del nostro progetto per la Campania. Portavoce eletti, attivisti, simpatizzanti».

I referenti di Di Maio dovranno quindi contattare le liste civiche che entreranno a far parte della eventuale coalizione ed esplorare la possibilità di candidature esterne per entrare in Consiglio. Per la candidatura a presidente la rosa sembra ristretta ai ministri Sergio Costa e Vincenzo Spadafora o alla stessa capogruppo Ciarambino. Ma questo è ancora da vedere perché per ora l'unico punto certo è che i grillini campani non andranno mai con il Pd del governatore De Luca.

Gli incontri si terranno domani anche al Vulcano Buono, nella Sala meeting Holiday Inn, domenica alle10 a Benevento, all’Oasi dell’Antica Quercia, e alle 17 a Cava de’ Tirreni, nel Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni.