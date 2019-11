Regionali, M5S: "Pd appiattito su De Luca, nessun intesa" In città la Ciarambino e il Sottosegretario Micillo

"Il Pd Campano è appiattito su Vincenzo De Luca ed è esattamente la visione opposta che abbiamo noi di politica e di futuro della Campania."

Resta categorico sulle proprie posizioni il Movimento 5 Stelle: mai alleati con De Luca alle regionali. Il niet viene confermato da Avellino dove la consigliera regionale Valeria Ciarambino e il Sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo hanno incontrato i deputati gli attivisti e simpatizzanti locali nell'ambito di una serie di iniziative su tutto il territorio campano per mettere a punto le opportune strategie verso l'appuntamento elettorale di primavera.

"Da parte nostra c'era la volontà di aprirsi a un dialogo con il Pd per un nome alternativo a quello del governatore aggiunge la Ciarambino - ma abbiamo trovato una totale chiusura. Tra questo pessimo governatore di questa regione in Movimento e i 5 Stelle non potrà esserci nessun tipo di dialogo figuriamoci nessun tipo di accordo ma non perché il nostro è un no pregiudiziale è uno che nasce da 5 anni di lavoro in consiglio regionale dove abbiamo visto le schifezze che questo presidente è stato in grado di fare nella nostra terra e dove tutte le proposte migliorative del Movimento 5 Stelle sono state sistematicamente cestinate senza neppure essere lette solo perché portavano la firma sbagliata".

"Dieci anni fa non andò bene, cinque anni fa entrarono i nostri primi 7 consiglieri regionali adesso vogliamo che oltre al governo del paese ci sia anche il governo 5 Stelle alla regione Campania - le fa eco Micillo - Lo strappo con De Luca c'è sempre stato".