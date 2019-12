Forza Nuova Av: "No a sardine e gattini ma aquile e leoni" "Ci chiediamo come le sardine pensano di liberarsi del "pericolo" sovranista"

"Nomen Omen. Nel nome il destino avrebbero detto i latini. Con questo presupposto ci chiediamo come le sardine pensano di liberarsi del "pericolo" sovranista." Inizia così una nota a firma di Forza Nuova Avellino.

"Se il programma ed il copione è sempre quello della sinistra stantia che puzza di pesce marcio, allora ha fatto bene Salvini a scagliargli contro teneri micetti dai profili dei social nostrani. Se per i novelli liberatori il problema in Italia sono i leghisti ed il loro credo liberista e filoeuropeista allora stanno davvero per finire nella rete del grande inganno. Se davvero ci si vuol liberare dagli oppressori bisogna uscire da questa Europa delle banche che ci ha ormai stretto un cappio al collo (leggi Mes), nazionalizzare i settori strategici della Nazione, recuperare la sovranità monetaria, investire su infrastrutture, ricerca e quello che ci caratterizza nel mondo, storia cultura e tradizione.

Per questo noi di Forza Nuova crediamo che per risollevare le sorti della Patria non ci sia bisogno di sardine e gattini bensì di aquile e leoni."