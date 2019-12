Sardine a Napoli, il monito di Gianfranco Rotondi I Sudisti: "Anche il Sud Italia si mobiliti contro l’odio sociale e il totalitarismo"

"Le sardine sono un movimento che nasce a distanza dalle forze politiche tradizionali ha dichiarato l'Onorevole Gianfranco Rotondi - e non interroga noi che sediamo in parlamento.

Ciò premesso capisco che il Movimento dei Sudisti , che difende il Mezzogiorno, sia incline a manifestare contro un leader politico che propone l’autonomia, tomba della parità di diritti dei meridionali".

“Il Sud Italia non può essere invaso da chi vuole sottometterlo socialmente ed economicamente” - ha continuato il portavoce del Movimento dei Sudisti Italiani ed ha affermato altresì: “Bene le sardine! Siamo anche noi pronti a fronteggiare chi, ormai da molti anni, ci umilia definendoci poveri “terroncelli” da offendere.

Da anni subiamo la malversazione da parte di chi ci ha sottomessi e vuole i nostri voti per governare. Non ci piegheremo più a logiche discriminatorie e di divisionismo sociale. Non ci piegheremo a nuove dittature".