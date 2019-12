Gubitosa, Pallini e Sarno entrano nella segreteria di Di Maio Il Movimento si riorganizza. Due deputati irpini e l'ex assessore nel Team del futuro

Le elezioni regionali e la riorganizzazione del partito. Questi sono i due grandi nodi che deve affrontare il Movimento 5 Stelle. Ieri è stato lanciato il bando per il Team del futuro, la nuova struttura nazionale che supporterà le attività del Capo dei pentastellati Luigi Di Maio. Una sorta di segreteria politica composta da fedelissimi nella quale il ministro ha voluto anche due deputati irpini e un ex assessore del Movimento: Maria Pallini si occuperà di lavoro e famiglia, pari opportunità, welfare e pubblico impiego. Per le Imprese sarà il deputato di Montemiletto Michele Gubitosa a coordinare fianco a fianco con l’ex ministro Alberto Bonisoli. Insieme lavoreranno anche su turismo, lavoro autonomo e professioni. Ogni area tematica prevede un gruppo di otto esperti “tecnici” tra i quali spunta il nome di Maura Sarno, imprenditrice del vino, già membro della giunta Ciampi ad Avellino con la delega alle attività produttive.

Il gruppo sarà composto da 12 “facilitatori”, che avranno il compito di promuovere le aree tematiche. Per trasporti e infrastrutture, la sfida sarà tra l’ex sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, il salernitano Andrea Cioffi e il senatore Agostino Santillo, capogruppo alla commissione Trasporti. Per la Sanità ci saranno la consigliera campana Valeria Ciarambino e la deputata Angela Ianaro. Per l’Economia sarà in campo il senatore Vincenzo Presutto e per la Giustizia si presenterà la deputata Vittoria Baldino. Per l’ambiente sarà in campo Giampiero Trizzino.

Il Team del Futuro annuncia una svolta nella gestione del Movimento 5 stelle, che ha bisogno di un grande momento di riflessione: si tratta del primo organo politico eletto nel movimento nella sua storia. “Questo team di persone elette dagli iscritti” si occuperà “sia dell’organizzazione del movimento, sia del coordinamento di tutti gli eletti e gli attivisti sui temi. É stato un lungo lavoro ma ci siamo quasi arrivati” ha spiegato Di Maio.