Più Europa, Gambardella Senatore e Zambrano sono i portavoce Il partito della Bonino pronto alla sfida delle regionali guarda a De Luca

Il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della Vedova, sentiti i membri del coordinamento regionale, ha nominato i portavoce del partito per la Campania chiedendo loro di organizzare e promuovere l’iniziativa del movimento europeista e liberal-democratico nella regione, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta di Bruno Gambardella, docente, giornalista e già assessore alla cultura del comune di Avellino; Alessandra Senatore, sociologa, presidente del consiglio comunale di Pellezzano (Sa) e vicepresidente del partito; Manuela Zambrano, ingegnere e manager del terzo settore.

Si parte dal 3,1%. E' la percentuale dei voti conquistati dal partito della Bonino in Campania alle scorse elezioni europee. Due le direttrici lungo le quali si muoverà il gruppo: "Da un lato, promuovere in Campania le nostre idee per una società più libera e un’economia più robusta; dall’altro, partecipare al dibattito e al confronto che porterà alle prossime elezioni regionali, per le quali ci impegniamo a contrastare le derive populiste e sovraniste con le nostre proposte concrete in materia di crescita, lavoro, ambiente e diritti dei cittadini” scrivono i portavoce.

La direzione sembra ormai chiara. E' probabile che quel 3 per cento confluisca nel sostegno a Vincenzo De Luca. Del resto, soltanto pochi giorni fa, il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca, proprio da Avellino aveva dichiarato: mai con la Lega e mai con il M5S. E con lo stesso De Luca Più Europa ha già avuto un confronto programmatico.

Nel documento del coordinamento regionale di Più Europa si lancia un appello a tutte le forze liberali, riformatrici ed ecologiste della Regione: costruiamo insieme un’offerta politica ed elettorale adeguata alle sfide che la Campania ha davanti, dalle emergenze ambientali al lavoro, dalla mobilità al rilancio del tessuto industriale. Da oggi siamo in campo per costruire questa alternativa”.

Per il governatore uscente che già si prepara a una lotta contro tutti, anche contro il suo stesso partito, il sostegno di Più Europa potrebbe rivelarsi molto utile.