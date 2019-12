Le precisazioni di Barbaro: "Sempre attento all'Irpinia" Il senatore leghista: "presentate altre sei interrogazioni su Avellino in questa legislatura"

"Le due interrogazioni presentate nella seduta di ieri non rappresentano un raro ed occasionale interessamento del senatore alle vicende irpine, nè un mero tentativo di ingraziarsi l'elettorato in vista delle elezioni regionali previste fra sei mesi". Così in una nota la segreteria parlamentare del senatore leghista Claudio Barbaro che interviene a margine di un articolo in cui si evidenziava con piacere l'interesse dimostrato dal deputato sulle questioni el territorio, in particolare sul caso Sidigas e sulle criticità del carcere di Bellizzi irpino, per le quali è stata prodotta un'interrogazione parlamentare al Ministro della giustizia.

Nella nota si precisa che il senatore, eletto nel collegio Campania 1, ha già prodotto "altre sei interrogazioni nel corso della XVIII Legislatura, portando alla attenzione del Governo questioni particolarmente rilevanti per la città di Avellino. In particolare:

29 maggio 2018, vertenza lavoratori Ipercoop di Avellino, 3 luglio 2018, vertenza lavoratori Consorzio ASI di Avellino, 12 febbraio 2019, modus operandi vessatorio della Agenzia delle Entrate di Avellino, 7 marzo 2019, Assistenza ai soggetti autistici ad Avellino, 18 giugno 2019, licenziamenti "Iavarone Produzione" di Calitri, 17 settembre 2019, incendio "ICS" e conseguenze ambientali e sociali per Avellino e la Valle del Sabato.

"A voler essere precisi ad oggi, su 34 interrogazioni presentate dal sen. Barbaro come primo firmatario nel corso della legislatura, otto riguardano la provincia di Avellino - continua la nota - sei quella di Caserta, due quella di Napoli e una quella di Benevento, sette invece riguardano la Calabria, una la Lombardia, una Roma e le altre sono, invece, di interesse generale".

Tanto si compiega per amore di verità, aggiunge la nota a firma di Ettore De Concilis che invita infine a verificare l'operato di tutti i parlamentari eletti nel territorio. "Sarebbe auspicabile e giornalisticamente interessante verificare anche la formale produzione parlamentare degli altri eletti in rappresentanza della provincia di Avellino, eletti nel maggioritario e nel proporzionale, e quindi verificare se anche gli stessi abbiano sollecitato Governo e Parlamento su questioni relative alla provincia di Avellino almeno quanto il sen. Claudio Barbaro, che è residente in provincia di Roma, come segnalato nel citato articolo". Nel ringraziare De Conciliis per la precisazione accogliamo l'invito a fare un confronto della produzione parlamentare di tutti i deputati eletti in Irpinia nell'attuale legislatura.