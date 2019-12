Socialisti irpini verso le regionali: senza accordo si va soli Conferenza prohrammatica con Maraio il 12 dicembre ad Avellino

La Federazione Provinciale del Partito Socialista di Avellino ha indetto una conferenza programmatica per il prossimo 12 dicembre presso la sede di Via Generale Cascino.

Dopo l'elezione degli organi statutari (di cui fanno parte Peppino Romano, Alfredo Iorlano, Fernando Guanci, Pasquale Moscatelli, Sabino Carpentieri, Angelo Lanzetta, Vincenzo Salvatore e Fabrizio Marra) I socialisti irpini si riorganizzano in vista delle elezioni regionali del 2020.

Intervengono il segretario regionale Michele Tarantino, e il segretario provinciale Giuseppe Romano. Presenti i due sindaci socialisti espressi alle ultime amministrative in Irpinia, ovvero Franco Addeo sindaco di Marzano di Nola ed Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino. Conclude i lavori il segretario nazionale, Enzo Maraio. Modera Sabino Carpentieri.

L'obiettivo è avvicinarsi alle regionali con una discussione franca e approfondita sulla necessità di correre insieme agli altri partiti di centrosinistra. Il Partito Socialista ha sempre avuto un profilo identitario netto, e non è escluso che in mancanza di un accordo per un'ampia coalizione decida di correre da solo. Secondo indiscrezioni il nome del candidato a cui affidarsi ci sarebbe già ed è quello del segretario regionale della Uil, Giovanni Sgambati.

Sul piano provinciale la conferenza programmatica servirà anche a sondare il terreno per individuare i più disponibili e menglio in grado di concorrere all'elezione di un consigliere irpino.