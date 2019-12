La Lega sceglie il senatore antimafia per guidare Avellino Sarà il vice presidente della commissione antimafia Pasquale Pepe il responsabile del partito

Sarà il vice presidente della commissione parlamentare antimafia, Pasquale Pepe, il responsabile della Lega in Irpinia. Ad annunciarlo il commissario regionale del partito Nicola Molteni che ha comunicato i nomi dei nuovi segretari provinciali in Campania. Ad Avellino la Lega era rimasta senza un coordinatore dopo le dimissioni di Sabino Morano indagato per scambio politico -mafioso nell'ambito dell'inchiesta sul Clan Partenio 2. Per questo la scelta di un membro della commissione antimafia sembrava la più appropriata per dare un segnale al territorio.

Pasquale Pepe è un senatore della Basilicata, ha 44 anni e a lui tocca ora il compito di radicare la Lega anche ad Avellino e traghettare il gruppo irpino verso le prossime scadenze elettorali. Un partito che negli ultimi mesi, dalle amministrative ad oggi, ha subito qualche scossone interno spesso mostrandosi diviso anche sulla leadership che si pensava veisse affidata a qualcuno degli avellinesi che maggiormente si sono spesi per il partito come il giovane portavoce dei leghisti Giuseppe D'Alessio. Pepe avrà dunque l'onere di ricompattare la squadra e avviare anche il rapporto con quegli esponenti politici che starebbero sull'uscio in attesa di decidere se salire sul Carroccio, come il senatore del Movimento 5 Stelle Ugo Grassi e anche il presidente della Provincia Domenico Biancardi.