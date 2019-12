Martusciello: rifondare Forza Italia e ripartire dai sindaci Verso le elezioni

"I numerosi primi cittadini e i consiglieri comunali di Avellino che hanno partecipato a Bruxelles al seminario sull’uso dei fondi europei, hanno testimoniato la grande voglia di fare politica" - lo dichiara Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.

"Quando in città non abbiamo nemmeno un consigliere comunale, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E’ tempo che si rinnovi totalmente il partito ad Avellino e che con le prossime elezioni politiche si dia spazio ai sindaci e alle espressioni dell'amministrazione provinciale" - conclude Martusciello.