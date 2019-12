Salvini: "Costa meno fare impresa in Brianza che ad Avellino" Il leader della Lega da Napoli attacca su tasse e servizi

"Credo che in Italia si pagano troppe tasse, rispetto ai servizi che vengono messi a disposizione dei cittadini. Pagare le tasse per avere in cambio la spazzatura in strada non è possibile. E' meno costoso fare impresa in Brianza, invece che a farla ad Avellino. Se non si rilancia la zona sud del Paese, come porti, aeroporti etc. l'Italia non migliorerà mai".

A dirlo ai microfoni di radio Crc, il leader della Lega Matteo Salvini, giunto oggi a Napoli per una visita al carcere di Poggioreale. Una visita lampo per incontrerare gli agenti di polizia penitenziaria e il personale che opera nella struttura dopo le polemiche per la nomina di Pietro Ioia garante dei detenuti del Comune di Napoli.