Rotondi: "Ha ragione Craxi, Renzi riunifichi Dc e Psi" Il deputato irpino: ""ieri Matteo Renzi ha fatto un discorso storico"

"ieri Matteo renzi ha fatto un discorso storico. Oggi riceve da Bobo Craxi un consiglio acutissimo: mettere insieme cattolici e socialisti in un nuovo partito. Ci riuscì Berlusconi, ci provammo a minor livello io e Caldoro. Ci proverà Renzi? So per esperienza che cattolici e socialisti sono le genie più litigiose". Lo ha affermato il vicecapogruppo di Forza Italia alla camera, l'irpino Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc, che plaude alle parole di Renzi pronunciate ieri nell'aula del Senato quando si è discusso del finanziamento alla politica. Un dibattito sollecitato da Matteo Renzi dopo l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la sua fondazione, Open. Il tema richiama alla mente, come un riflesso automatico, il discorso tenuto da Bettino Craxi alla Camera il 3 luglio 1992. Ed è lo stesso leader di Italia Viva a ricordarlo nel suo intervento. Ma l’ex presidente del Consiglio cita anche un’altra celebre frase pronunciata in Parlamento. Quella di Aldo Moro sul caso Lockheed: «Noi non ci faremo processare nelle piazze».