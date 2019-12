"Mai con De Luca. Sì al civismo, no agli Scilipoti" Dal caso Grassi alle elezioni regionali Carlo Sibilia a tutto campo

“E' una questione di stile, di rispetto verso gli elettori: Grassi si dimetta o paghi la multa". Così il Sottosegretario pentastellato Carlo Sibilia amargine dell'iniziativa Giocattoli in movimento, commenta l'addio del senatore irpino passato alla Lega. “Tutti liberi di cambiare idea ma o si pagano i diecimila euro di multa così come è stato difeso dallo stesso senatore o si arriva alle elezioni perché quello è un collegio uninominale, c'è la suppletiva e si può fare già a febbraio quindi non ci sono difficoltà”.

Verso le regionali Sibilia non teme che l'addio di Grassi e Urraro sia un campanello d'allarme per il territorio Campano eVapre al civismo, De Magistris compreso, per superare un governo, quello di De Luca inadeguato, “C'è una Regione inadeguata, guidata da persone inadeguate quindi l'attuale gestione va superata e in quest'ottica io penso che tutti i ragionamenti sono possibili".

L'iniziativa Giocattoli in movimento l'anno scorso fu aspramente criticata da De Luca che accusò i 5 Stelle di passerelle elettorali negli ospedali. "Altro motivo per superare questa gestione. Se anche un’occasione di beneficenza, lontana dalle manifestazioni elettorali, studiata per essere lontana da questo tipo di attività, diventa argomento di polemica, vuol dire che siamo alla frutta".

Sulla possibile candidatura di Valeria Ciarambino a Palazzo Santa Lucia. “E’ di tutta evidenza che il momento politico per poter portare a casa un risultato importante ha bisogno di coagulare tutte le forze in campo. Se candideremo Valeria Ciarambino non posso che essere contento”.

Infine un passaggio sulle sardine “Vorrei confrontarmi con le proposte, quando ci saranno sarà nostro obbligo farlo”.