M5s, ecco i facilitatori. C'è la Pallini, escluso Gubitosa Concluse le votazioni sulla piattaforma Rousseau. Il deputato irpino era candidato per le imprese

Per Il Movimento Cinque Stelle sono ore decisive: l’idea di lanciare il Team del futuro, ovvero una squadra di coordinatori della attività del Movimento (di fatto l’equivalente di una segreteria), segna un «prima e un dopo» nella storia recente del Movimento. Dopo due giorni di votazioni, la certificazione degli iscritti su Rousseau dei 6 facilitatori organizzativi è arrivata dopo una serrata gara tra i membri assegnati alle varie aree, con qualche esclusione un po’ a sorpresa, come quella del deputato irpino Michele Gubitosa si era candidarto a guidare il team delle imprese, presentato ad Avellino in settimana insieme a Maura Sarno e al lucano Antonio Mattia. L'Irpinia però può contare su Maria Pallini che strappa il titolo di facilitatore per il team lavoro e famiglia.

Oggi, al Tempio di Adriano a Roma, la presentazione. Sul palco i 12 facilitatori assegnati ai settori: Valentina D’Orso alla Giustizia, Luca Carabetta all’Innovazione, Andrea Cioffi ai Trasporti, Maria Pallini al Lavoro, Valeria Ciarambino alla Sanità, Iolanda Di Stasio agli Esteri, Giampiero Trizzino all’Ambiente, Vincenzo Presutto all’Economia, Luca Frusone alla Difesa, Dino Giarrusso all’Istruzione, Gennaro Saiello alle Imprese, Luciano Cadeddu all’Agricoltura.

Poi toccherà ai sei facilitatori organizzativi: Paola Taverna, Danilo Toninelli, Enrica Sabatini, Ignazio Corrao, Barbara Floridia, Emilio Carelli. Ed è con questa squadra che Di Maio proverà a stemperare le tensioni interne scaturite dall'addio di Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi che hanno accusato il capo politico Di Maio di un deficit di democrazia all’interno del Movimento.