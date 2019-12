Distretto Idrico Calore irpino, apre una sede a Benevento Approvato il regolamento e l'apertura di una sede periferica nel capoluogo sannita

Il Consiglio del distretto idrico Calore Irpino ha approva all’unanimità il regolamento che disciplina il suo funzionamento interno e i lavori delle assemblee, così come l’apertura di una sede periferica a Benevento. Ieri mattina l’assise nella sala consiliare di Palazzo Caracciolo, alla presenza di 28 rappresentanti su 30. Il sindaco di Solofra Michele Vignola si dice soddisfatto di questo primo atto propedeutico alla nuova stagione dell'ente.

"Avevamo assunto l’impegno di dotarci in tempi brevi di un regolamento che il consiglio di distretto non aveva - dichiara Vignola – Abbiamo conmcordato anche sull'apertura di un ufficio di supporto nei locali del Comune di Benevento. Entro febbraio l’approvazione del Piano d’ambito da parte del Comitato esecutivo"