Lega: domani la presentazione dell'ex grillino Grassi Il senatore ex 5 Stelle domani con Molteni e Pepe al Circolo della Stampa

Domani, giovedi' 19 dicembre, alle 18, ad Avellino si terra' la conferenza stampa di presentazione del senatore Ugo Grassi, ex M5S passato con il gruppo della Lega la settimana scorsa. All'incontro con i giornalisti nel Circolo della Stampa di corso Vittorio Emanuele II, 6 parteciperanno anche i coordinatori regionale della Lega, Nicola Molteni, e provinciale irpino Pasquale Pepe. Venerdi' 20 dicembre si terra' invece a Napoli la conferenza stampa di presentazione di Francesco Urraro, anche lui passato nelle file della Lega dopo essere stato eletto nel Movimento 5 Stelle. L'appuntamento con la stampa e' alle 11 nella sede regionale della Lega Campania in via Ferdinando del Carretto, 26 a Napoli. Con Urraro ci saranno i coordinatori regionale, Nicola Molteni, e provinciale di Napoli, Vincenzo Catapano