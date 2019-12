Rinforzi nei vigili del fuoco, Di Maio ad Avellino Vigilia di Natale in Irpinia per il capo politico dei 5 Stelle

Assunzioni nel corpo dei vigili del fuoco, arrivano 500 innesti 165 milioni di euro per i loro stipendi. E' il regalo di Natale del Governo grazie soprattutto al lavoro del Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. Per spiegare le novità in arrivo il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio il 24 dicembre alle 10.30 sarà ad Avellino in compagnia di tutta la deputazione irpina. Oltre a Sibilia ci saranno anche Michele Gubitosa, Gigi Maraia e Maria Pallini. Di Maio, nel capoluogo irpino, incontrerà i vertici dei caschi rossi.