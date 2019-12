Consorzio universitario, Festa: "Non cambiamo, lo miglioriamo" Con una votazione lampo passa la modifica dello statuto chje porterà alla nomina di un direttore

Votazione lampo in consiglio comunale ad Avellino, nella seduta dell'antivigilia di Natale: approvata a maggioranza la modifica allo statuto del Cirpu, il consorzio della ricerca e degli studi universitari.

Nonostante le proteste dell'opposizione che ha contestato sia il numero legale (in Aula c'erano 16 consiglieri di maggioranza più il sindaco) che l'assenza dei pareri delle commissioni, passa dunque l'ordine del giorno per la modifica integrale dello statuto del consorzio che prevede l'istituzione della figura del direttore generale.

“Una modifica necessaria – ha detto il sindaco gianluca Festa – perché lo statuto era datato e superato dalle evoluzioni normative. L'intenzione della giunta è quella di riproporre una strutturazione diversa e di differenziare i ruoli di indirizzo e controllo dai ruoli di gestione. Quando nacque lo Statuto eravamo in un regime normativo diverso e non c’era la convenzione che regola la gestione dei servizi associati. Dobbiamo comprendere che sta nascendo una nuova storia che è al passo con i tempi e vede meglio strutturato il consorzio – ha affermato il primo cittadino spiegando all'aula le motivazioni che lo hanno spinto a cambiare la struttura del Consorzio - Non stiamo modificando, stiamo cominciando un nuovo corso per dare più forza al consorzio. Una città come Avellino che non ha l’università, vuole puntare sull’alta formazione e su qualche corso specifico. Può essere una missione da portare avanti. Il consorzio ci apre opportunità importanti».