"Cirpu? Ennesima occasione di spartizioni politiche" Cipriano attacca l'amministrazione sulle nomine per il consorzio universitario

Sulla composizione del Cirpu, il consorzio universitario, si consuma l'ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione, per Luca Cipriano che ieri ha disertato il consiglio comunale si tratta dell'ennesima occasione per una spartizione poltica, per accaparrarsi qualche poltrona. "Sono i fatti a parlare, purtroppo l'amministrazione ancora una volta perde l'occasione di seguire regole e procedure, manda in commissioni non competenti un parere sul regolamento che arriva sotto Natale in aula per una forzatura, evidentemente per pagare ancora qualche ennesima cambiale elettorale. Un atteggiamento rispetto al quale io come altri componenti del consiglio comunale ci siamo ribellati non abbiamo partecipato alla conferenza dei capigruppo, non abbiamo partecipato alla commissione cultura e allla commissione politiche sociali che sono andate deserte entrambe e al consiglio comunale. Non si può andare avanti in questo modo serve Maggiore rispetto dell'aula e delle regolamenti e delle procedure comunali ".