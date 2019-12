Per il Pd irpino nuove tessere sotto l'albero Finora il tesseramento non ha registrato grandi numeri, si attende lo sprint finale

Il tesseramento del Partito democratico ad Avellino e in Irpinia finora non ha brillato, ma gli ultimi innesti “eccellenti” di Luca Cipriano e Maurizio Petracca potrebbero imprimere una svolta importante dopo questo Natale e portare nuova linfa a via Tagliamento. Almeno lo spera il commissario Aldo Cennamo che ha voluto introdurre per questo tesseramento l'obbligo di presentarsi di persona nella segreteria cittadina.

Per i simpatizzanti c'è tempo ancora qualche giorno fino alla fine dell'anno, le date sono il 27 e 28 dicembre. C'è attesa per quello che accadrà in alcune precise sezioni del territorio cittadino come il circolo “Il coraggio di cambiare” considerato roccaforte del sindaco Gianluca Festa e Livio Petitto dove finora non c'è stato nessun nuovo tesserato.

Anche nelle sezioni della provincia l'andamento che si registra fino ad oggi ci consegna una certa stanchezza, una risposta piuttosto fredda a quella che dovrebbe essere la nuova stagione del Pd, dopo l'accordo di governo a livello nazionale e in vista del congresso provinciale che ridefinirà equilibri e prospettive.

Ma non è detta l'ultima parola, appunto. La speranza di Cennamo e compagni è che si verifichi quello sprint finale che darà un senso a tutto il lavoro svolto finora.

Già negli ultimi giorni si è registrato un incremento dalle iniziali 40 dei primi giorni a 250 tessere. Tuttavia siamo lontani dai numeri a cui il Pd si era abituato negli ultimi anni prima che esplodessero le varie miccie interne che hanno portato alla guerra fratricida delle ultime amministrative. Non è escluso che il commissario decida per una proroga che dia la possibilità di iscriversi anche a coloro che sono andati fuori per le feste.