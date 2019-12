Auto del sindaco in fiamme, la solidarietà di Biancardi Dopo l'incendio che ha distrutto l'auto di Centanni il comunicato della Provincia

“Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco di Calabritto, Gelsomino Centanni, a seguito della vicenda dell’incendio che ha interessato una vettura di famiglia. E’ questa l’occasione per ribadire che i sindaci e gli amministratori locali sono in trincea quotidianamente, rappresentano il vero presidio dello Stato sul territorio e il riferimento per le comunità. Da parte personale e dell’intera Amministrazione provinciale che mi onoro di guidare ribadisco il massimo sostegno al sindaco Centanni”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi.