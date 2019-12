Tesseramento Pd, infornata di fine anno: si arriva a 4500 Da Solofra e Ariano il maggior numero di nuovi iscritti. Il 3 gennaio si decide per la proroga

Tesseramento pd, due le novità sostanziali. La prima: nessuna proroga. Solo i circoli dei comuni colpiti dal maltempo, San Martino Valle Caudina, Rotondi, Cervinara e Forino, potrebbero avere qualche giorno in più per completare le iscrizioni. Lo ha deciso la commissione che si è riunita ieri a via Tagliamento. Il 3 gennaio il Commissario cennamo potrà avere l’ufficialità. La seconda novità riguarda i numeri: c’è stata una ulteriore infornata di tesserati, tutti provenienti dai comuni della provincia. Si chiude a quota 4500, come nel 2018.

Solofra e Ariano consegnano numeri interessanti. Nella cittadina dell Concia oltre 200 tessere, ma qui c’era da aspettarselo visto l’impegno del sindaco Dem, Vignola. Meno atteso è il dato del Tricolle dove si registrano un centinaio di nuovi iscritti al Partito Democratico. Il tesseramento si è chiuso nel 90 per cento dei circoli della Provincia, negli altri terminerà questa sera poco prima del brindisi per il nuovo anno.

Da più parti si auspica la celebrazione del Congresso prima delle elezioni regionali di maggio. C'è dunque il tempo per indire il congresso e restituire democraticamente agli iscritti la sovranità che, al netto del pronunciamento del tribunale, in considerazione dei vari commissariamenti, manca dalle dimissioni del segretario regolarmente eletto Carmine De Blasio. La commissione per il tesseramento prenderà atto dei dati di Avellino e di tutti gli altri circoli nei prossimi giornie a quel punto il commissario Cennamo potrà portare a termine il mandato che gli è stato affidato dal segretario nazionale Nicola Zingaretti e il Pd irpino potrà sperare di voltare pagina e lasciarsi alle spalle questo 2019 segnato da grandi divisioni, ricorsi, e polemiche che ancora perdurano. Da stabilire ancora le date per le assemblee a livello territoriale e provinciale.