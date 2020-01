Villaggio Natale, De Conciliis: Cipriano ha preso un abbaglio L'amministrazione Festa chiarisce: si è trattato di un errore, ci sono due avvisi pubblici

Dal Villaggio di Natale a quello della Befana, l'amministrazione comunale lancia l'ultima attrazione di queste festività e stanzia 10mila euro per gonfiabili e giochi dedicati ai più piccoli nell'area che era destinata al terminal dei bus. L'esecutivo di Festa prova anche a smorzare le polemiche mettendo la parola fine sulla gratuità delle attività presenti a Piazza Kennedy organizzate dall'associazione Asi.

Il 30 dicembre, la commissione Cultura aveva chiesto controlli in merito da parte dei vigili, riportando un avviso pubblico per l’adesione alle manifestazioni di interesse private che prevedeva l’ingresso gratuito. L'amministrazione ha chiarito che si è trattato di un errore perché si trattava del secondo avviso emanato dagli uffici. L' Asi Sport invece aveva aderito al primo avviso, datato 7 novembre in cui non c’è nessun cenno alla gratuità.

La polemica ha segnato un duro botta e risposta tra il consigliere di opposizione Luca Cipriano e il presidente dell'Asi Ettore De Conciliis che a questo punto chiarisce: “Non posso consentire che vi siano ancora dubbi sulla correttezza e la trasparenza delle attività del comitato zonale Asi - La verità è una sola: Cipriano ha sbagliato, ha preso un abbaglio, ha commesso un errore – aggiunge De Conciliis - Niente di trascendente, per carità, ha solo "confuso" l'avviso pubblico valido fino al 25 novembre (al quale abbiamo risposto noi) con un altro che scadeva l'8 dicembre. Ma da questo errore ne è venuta fuori una polemica che ha gettato discredito sul nostro Ente di Promozione e quindi valuteremo quali siano le azioni più congrue da intraprendere a tutela e difesa della nostra onorabilità. Sarebbe bastato vedere la data del protocollo, e nessuno "si sarebbe fatto male", come si suol dire: né l'Asi, ingiustamente accusato, né lo stesso Cipriano che ha pubblicamente detto una fesseria. Del "come" e del "perché" l'Amministrazione Comunale di Avellino abbia emanato 2 avvisi diversi, in tutta franchezza – conclude De Conciliis - può stimolare l'attenzione dei consiglieri comunali, ma a me e all'Asi non solo non compete esprimere giudizio, ma sinceramente non ce ne frega proprio niente”.

Polemica archiviata, dunque, anche se resta da capire perché il segretario generale, Vincenzo Lissa, abbia emanato due avvisi diversi, il secondo in proroga il 27 novembre, per l’adesione delle manifestazioni dei privati alla medesima rassegna natalizia. Ma su questo punto non sono arrivati chiarimenti da Piazza del Popolo.