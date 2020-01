Comune Avellino, via libera all'assunzione di 23 funzionari Si cerca anche 1 operatore specializzato in beni culturali e un dirigente a tempo pieno

Nell’ultima giunta del 2019, l’esecutivo ha approvato la delibera per cinque procedure di comando per reclutare altrettanti funzionari a Piazza del Popolo. Il provvedimento, su iniziativa del vicesindaco con delega alla Cultura, Laura Nargi, nasce dalla volontà di salvare almeno in parte la quota di assunzioni che l’ente aveva preventivato sul 2019 e che non è stato possibile realizzare (soprattutto per ciò che riguarda il reclutamento di un dirigente) per il mancato via libera dalla commissione ministeriale. Per effetto delle modifiche al piano triennale del fabbisogno, nel 2020 Piazza del Popolo prevede di assumere a tempo pieno 23 funzionari che oggi fanno il part time, 1 operatore specializzato in beni culturali, 1 dirigente a tempo pieno ed indeterminato, 4 funzionari amministrativi, e altri 3 funzionari istruttori. Nel 2021, invece, dovrà arrivare un altro dirigente a tempo pieno ed indeterminato. Quindi, 4 funzionari amministrativi, e 3 istruttori.