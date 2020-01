Tesseramento Pd, c'è la proroga fino al 12 gennaio Per i comuni alluvionati di San Martino Valle Caudina, Forino, Rotondi e Cervinara

Ci sarà tempo fino a domenica 12 gennaio per concludere il tesseramento nei comuni colpiti dall'alluvione. La proroga è stata decisa nel corso della riunione che si è svolta oggi a Via Tagliamento tra il commissario del Pd irpino, on. Aldo Cennamo e l'Ufficio Adesioni. Dunque per i circoli di San Martino Valle Caudina, Forino, Rotondi e Cervinara le di iscrizione al Partito Democratico si potranno concludere tra nove giorni.

Dopo si tireranno le somme e soltanto alla fine avremo il numero definitivo degli iscritti al Pd in provincia di Avellino. La città in cui c'è stato il maggior numero di adesioni è il capoluogo, seguito dal circolo di Solofra dove si registrano 260 tessere, mentre ad Ariano Irpino c'è stato l'incremento più significativo: dai 50 del 2018 si è passati aquasi 200 tesserati, un segnale importante per la città del Tricolle dove si sta consumando una feroce battaglia politica in seno al consiglio comunale. In Alta Irpinia è Lioni, il comune del presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio, ad avere il primato con oltre 100 tessere sottoscritte, seguito da Sant'Angelo dei Lombardi dove si registrano circa 800 nuovi tesserati.

In tutto sarebbero più di 4mila gli irpini che hanno già rinnovato la fiducia in un partito che, malgrado le divisioni e l'accesa dialettica interna, riesce ancora a catalizzare l'interesse e l'impegno di tante persone.

A questo punto per il commissario Aldo cennamo, una volta concluso il conteggio, si avvia la fase delicatizzima di preparazione del congresso per eleggere il nuovo segretario provinciale e, dopo dieci anni, anche la città di Avellino ha i numeri per poter eleggere il proprio segretario. In attesa di avere i dati definitivi del tesseramento per ridefinire anche i rapporti di forza all'interno del Partito, le varie componenti si dividono sull'opportunità di celebrare l'assise prima o dopo le elezioni regionali.