I renziani d'Irpinia stanno con De Luca, pronta la lista Italia Viva raccoglie sempre più adesioni in provincia di Avellino

La lista di Italia viva c'è. Anche in Irpinia i renziani si stanno mobilitando per portare i propri rappresentanti tra i banchi di Palazzo Santa Lucia alle prossime regionali.

Ci sarà sicuramente il consigliere regionale uscente Enzo Alaia insieme al il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri. Tra le possibili candidature anche quella dell'ex sindaco di Grottaminarda Giovanni Ianniciello, già attivo da tempo sul territorio della Valle dell'Ufita. Un altro primo cittadino, Rino Buonopane, sindaco di Montella, potrebbe decidere di impegnarsi direttamente per il progetto renziano in Campania. Le adesioni non mancano, soprattutto in provincia di Avellino dove il partito dell'ex premier catalizza soprattutto l'attenzione dei moderati e dei delusi del Partito Democratico.

Resta da capire se Italia Viva sosterrà la ricandidatura di Vincenzo De Luca. Le indicazioni da Firenze non sono del tutto chiare. Il deputato Gennaro Migliore ha da tempo chgiesto a De Luca di fare un passo indietro e ha chiaramente fatto intendere che, in caso di alleanza a sinistra, Italia Viva potrebbe decidere di sostenere una eventuale coalizione che avrebbe maggiori chances di vincere contro il centrodestra favorito dai sondaggi.

Di diverso avviso il consigliere Alaia che ritiene la ricandidatura di de Luca indiscutibile. Il suo appoggio al governatore è incondizionato. La prossima settimana ci sarà un incontro con l'ex vice presidente della Camera Ettore Rosato proprio per un confronto sui nomi e sulle alleanze.