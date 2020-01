Né col Pd né con De Luca, siamo "Irpinia è adesso" Il nuovo movimento politico si è presentato alla città

Il neo movimento politico Irpinia è adesso si è presentato anche alla città di Avellino questa mattina al Circolo della Stampa. “Il campo di riferimento è quello del centrosinistra, ma non questo centrosinistra e dunque non sosterremo De Luca”.

Così uno dei portavoce Michele Cetta che aiuta a collocare idealmente questa nuova realtà politica territoriale nel novero delle iniziative che stanno nascendo oltre il Pd in vista delle elezioni regionali. Esperienze che probabilmente confluiranno in un progetto alternativo o in quella coalizione larga auspicata da De Magistris e Cinque Stelle.

Tra i riferimenti cittadini del nuovo movimento anche il consigliere comunale Amalio Santoro. «Noi guardiamo al centrosinistra ma non a questo – sottolinea il portavoce - per come è organizzato, e non guardiamo a questa rappresentanza istituzionale. Di un vero centrosinistra qui non c’è niente».Dunque un movimento antitetico alla Lega sicuramente, come ha dichiarato Cetta, ma anche a De Luca.

Nei confronti del Governatore uscente dure accuse: “Ha trasferito gli interessi dalla provincia di Napoli a quella di Salerno, basta guardare i dati dei finanziamenti degli ultimi anni, portando l’Irpinia assolutamente ai margini”.

Una volta chiarito “dove” sono i nuovi protagonisti di Irpinia è adesso si chiarisce anche la mission che è quella di “ricollocare al centro dell’agenda politica i problemi veri ed impellenti di una provincia che arretra. Lo spopolamento, la fuga dei giovani, la povertà e la carenza di servizi e infrastrutture.

“Finora la narrazione di questo territorio è stata distorta – dice Michele Cetta – Noi ci poniamo l'obiettivo di cambiare questa narrazione.

In questo contesto «L’Irpinia è Adesso vuole compiere un’operazione di verità cercando di offrire un racconto serio e onesto. Un’analisi diversa del nostro territorio che mira ad una proposta di crescita e di sviluppo attraverso il contributo del territorio. Che sappia partire dalla consapevolezza delle mille solitudini , dei bisogni e delle emergenze ma anche dalle enormi potenzialità, dalle grandi risorse e dalle tante intelligenze che è capace di esprimere».