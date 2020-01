Eccellenze irpine in Canada, D'Amelio incontra la Console Progetto "Campani nel mondo", il turismo delle radici in Campania

Continua l'attività del presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio per il progetto "Campani nel mondo". "Dopo la riunione dei consultori campani nel mondo che si è tenuta a dicembre a Napoli, stamattina ho avuto un incontro lungo e cordiale con la Console generale d'Italia a Montréal, dottoressa Silvia Costantini, alla quale ho raccontato le eccellenze campane per costruire iniziative comuni ed esportare le nostre buone pratiche e le nostre aziende, molte irpine, in Canada. In particolare, ho esposto alla Console generale il progetto sul turismo di ritorno, di cui abbiamo discusso con i Consultori, e valutato insieme la possibilità di sperimentare e incentivare il turismo delle radici in Campania e a Napoli" conclude D'Amelio.