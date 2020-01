Ambiente, salute e commercio: la sinistra incalza Festa Conferenza stampa domani alle 11 con il consigliere di SiPuò Amalio Santoro

Domani, sabato 11 gennaio 2020 , alle ore 11, presso la sede dell’Associazione “Si Può”, sita ad Avellino, in Via campane, in occasione della ripresa dell’attività politica siete invitati a partecipare a una conferenza stampa dedicata ai temi dell’attività amministrativa comunale riguardanti, tra gli altri, le questioni dell’ambiente urbano e della salute nonchè le problematiche legate alla riorganizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche e quelle inerenti la mobilità cittadina. All’incontro parteciperà il dott. Amalio Santoro, Capogruppo consiliare “SiPuò.Centro- Sinistra Avellino” .