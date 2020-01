"La Di Falco vìola lo statuto. Faccia da consulente esterno" Ettore Iacovacci attacca l'assessore ai Fondi europei

Infuria la polemica a Palazzo di Città tra il consigliere d’opposizione Ettore Iacovacci e l’assessore ai fondi Europei Germana Di Falco. "Lo Statuto comunale prevede l’obbligo degli assessori di sovrintendere agli uffici. Se Di Falco ritiene il contrario deve dimettersi. Faccia da consulente esterno dell’ente, ma a spese del sindaco Festa e non della città». È stato questo l’affondo di Iacovacci che poi ha aggiunto "Le dichiarazioni dell’ineffabile assessore Di Falco, rese nel corso della sua ultima visita a Palazzo di Città, certamente non coincidente con la giornata di presentazione dei rendiconti mensili per le spese di viaggio, rendono evidenti le continue violazioni dello Statuto comunale che questa amministrazione consente, con danno economico grave per l’ente". La Di Falco avrebbe risposto che la sua presenza in città non è necessaria e sarà assicurata solo quando occorre. "C’è da chiedersi - conclude Iacovacci - se l’assessore sappia che lo Statuto comunale, all’articolo 52, prevede che è obbligo degli assessori sovrintendere all’operato degli uffici".