Foro Partenio, "Biancardi al top classifica delle assurdità" L'intervento di Giovanni Bove di Avellino Città Ideale

"La notizia data a mezzo social del prossimo avvio del progetto per la realizzazione del collegamento della Valle Caudina con la valle del Clanio suona come un allarme vero e proprio per la prossima programmazione europea della Provincia di Avellino. Non conosciamo bene come sia venuta in mente al Presidente avellano della provincia questa idea progetto, ma il costo presunto di circa 100 milioni di euro non è il solo elemento che suscita un misto di stupore ed incredulità, a tal punto che la sola idea già proietta l’amministrazione Biancardi ai vertici della classifica delle assurdità politiche di questa provincia." Così in una nota Giovanni Bove dell'associazione Avellino Città ideale che continua. "Lascia sgomenti il fatto che prima del progetto, che sembra ci si affretti ad imbastire già in forma esecutiva, è d’obbligo redigere preventivamente uno studio o meglio un’analisi costi/benefici, CBA Cost Benefit Analysis, senza il quale non si può neppure immaginare di candidare un’opera di siffatta rilevanza nella prossima programmazione europea. Nel caso in esame l’interesse più immediato potrebbe essere quello di collegare la valle

caudina e la stessa città di Benevento al nodo autostradale di Nola; in tal caso, l’interesse prevalente sarebbe costituito proprio dal capoluogo e, in senso più lato, dalla provincia sannita. Se questo è, non comprendiamo perché sia la provincia di Avellino a farsi promotrice di siffatta idea e non quella di Benevento, che di contro aspira a ben altri collegamenti stradali con il sistema autostradale. Biancardi ha il dovere di chiarire se dietro questa idea si celi una qualche forma di accordo politico diretto ad avvantaggiare la provincia di Benevento, poiché la nostra ha già pagato abbastanza in termini di rappresentanza istituzionale a favore dei cugini sanniti, senza ricevere alcun vantaggio concreto e rilevante dai rappresentanti eletti. Oltre a ciò, ci si chiede se siano stati stimati in modo serio i costi non solo del progetto esecutivo ma almeno dello studio di fattibilità tecnico economica, atteso il conseguente smisurato impatto ambientale di una galleria di tale rilevanza, sia per l’enorme quantitativo di materiale estratto con lo scavo, che per i rischi di intercettare falde idriche, nonché a varie approvazioni del progetto prima di tutto del consiglio superiore lavori pubblici. Vista anche la mole di approvazioni che tale progetto necessiterebbe prima della sua realizzazione concreta, e le conseguenti inevitabili calende greche di italica tradizione, non sarebbe più logico redigere un grade progetto di messa in sicurezza della rete viaria provinciale per sottrarla ai rischi di collasso idrogeologico visto lo stato di vetustà delle opere a limite della percorribilità? Se proprio il presidente Biancardi vuole scendere dal pianeta delle favole e calarsi nella gestione dei problemi veri e quotidiani della nostra provincia, si spenda nel prevedere un nuovo collegamento del tratto Avellino-Baiano avendo accertato sulla pelle dei morti del viadotto Acqualonga i rischi di percorrenza di questo tronco di strada e perché no, realizzare nel contempo finalmente un collegamento ferroviario di Avellino con la rete ferroviaria campana, proprio attraverso il monte Partenio" conclude la nota di Avellino città ideale