Viadotti a rischio, Sibilia (M5S): Ora via le concessioni "Ogni minuto in più con Atlantia a gestire le nostre autostrade è un rischio per il Paese"

“Con le autostrade ogni giorno ha il suo danno. Oggi le motivazioni con cui il Gip di Avellino ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano della A14 tra Pescara Nord e Pineto perché ammalorato al punto da costituire un pericolo per la sicurezza degli automobilisti. Possibile che dopo la tragedia del bus che nel 2013 sul viadotto Acqualonga uccise 40 persone per una protezione usurata, dopo il crollo del ponte Morandi che causò 43 vittime nell'estate del 2018, Autostrade per l'Italia aspetti ancora i provvedimenti dei tribunali per verificare che ponti e viadotti gestiti da Atlantia non mettano in pericolo altri cittadini italiani?" Così in una nota stampa il sottosegretario del Movimento Cinque Stelle Carlo Sibilia che aggiunge: "Ogni minuto in più con Atlantia a gestire le nostre autostrade è un rischio per il Paese. Bisogna stoppare questa gestione quantomeno incompetente della rete autostradale. Fossi in Atlantia - oggi peraltro declassata dai mercati che hanno colto il disastro aziendale - cederei in autonomia la gestione dell'infrastruttura strategica più importante. E' il momento di togliere loro le concessioni e di voltare pagina. Non possiamo aspettare la prossima tragedia!" - conclude il sottosegretario.