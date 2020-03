La Regione sblocchi premio insediamento giovani agricoltori Le rproposte del movimento Irpinia è Adesso per risollevare le sorti dei giovani

L’irpinia è Adesso”fa appello alla regione Campania con l’iniziativa “Fate Presto” , un contributo di idee per aiutare a risollevare le sorti dei giovani della Regione Campania in un momento così difficile.

Con riguardo al Progetto Integrato Giovani misura del PSR 6.1.1 e 4.1.2 ed in particolare nella parte in cui è previsto il “riconoscimento del premio per giovani agricoltori che si insediano per la prima volta a capo dell’ azienda” attraverso la concessione del contributo a tutti i presenti nelle graduatorie regionali, ammessi ed ammissibili, approvato con decreto n. 28 del 3 febbraio 2020” si propone a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, primo anello della catena produttiva e distributiva di alimenti prodotti in Campania che si sblocchi da subito l’intera somma ed in un'unica soluzione il premio di primo insediamento in conto capitale di circa 50.000 euro per ogni imprenditore e che poi la regione anticipi da subito il 50% del progetto e che si faccia da garante presso gli istituti bancari per l’erogazione della restante somma del contributo della misura 4.1.2 . Questa iniziativa drenerebbe immediatamente risorse finanziarie nel sistema

produttivo primario dando una mano anche agli altri comparti.