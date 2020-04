Maraia consegna mascherine e Todisco commenta: "Indignato" Polemica a distanza tra Todisco e Maraia

"Già un deputato che, in generale e in questi casi, a maggior ragione, si presenta dicendo “sono l’onorevole” e non semplicemente per nome e cognome mi fa senso, ma che poi si faccia riprendere all’atto di una donazione di mascherine mi lascia indignato e senza parole". E' il commento di Francesco Todisco, consigliere regionale con delega alle aree interne, che sulla sua pagina social riporta il servizio realizzato da Itv questa mattina ad Ariano davanti al Centro per anziani Minerva, dove la situazione è precipitata in pochi giorni per numero di positivi e decessi che si sono registrati nella struttura sanitaria residenziale.

Il deputato pentastellato ha consegnato un centinaio di mascherine personalmente ai dipendenti del Centro. I presidi di protezione, spiega Maraia nel video, sono stati acquistati da lui ed altri parlamentari dei Cinque Stelle. Maraia coglie l'occasione per attaccare la protezione civile della Regione Campania e il governatore De Luca : "Se le ho trovate io delle mascherine non capisco come mai la regione non riesca a reperorle per consegnarle ai medici e agli operatori in prima linea". Il parlamentare annuncia infine che stanno cercando (si presume che parli del Movimento Cinque Stelle) di acquistare centomila mascherine da distribuire su tutto il territorio.

Da qui la risposta del consigliere regionale irpino Francesco Todisco che nel suo post sottolinea il gesto eccessivamente "plateale" del deputato grillino, ritenuto di cattivo gusto al punto da dichiararsi indignato e senza parole.