Problemi con le banche? Gubitosa (M5S): "Segnalate" Il Movimento mette a disposizione una casella di posta per eventuali denunce

“Oltre all’emergenza sanitaria tutti noi stiamo affrontando l’emergenza economica e sociale. Alcuni di questi problemi riguardano il settore bancario, col quale molte imprese o cittadini stanno trovando difficoltà, ad esempio, nell’erogazione dei crediti o nelle pratiche di sospensione del mutuo. Proprio per questo, ho messo a disposizione una casella di posta dedicata per centralizzare le segnalazioni sull'operatività delle banche sul territorio irpino, alla luce della normativa governativa sull'emergenza Covid19. Nello specifico, come anticipato, si fa riferimento alla sospensione dei mutui e all'accesso, per le PMI, alle fonti di liquidità di cui gli istituti di credito sono intermediari. Potete inviare un’e-mail all'indirizzo gubitosa_m@camera.it” – lo dichiara Michele Gubitosa, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio.

Risponderò in modo immediato a tutte le segnalazioni, e porterò tutte le vostre istanze all’interno delle istituzioni. Vi informo inoltre che l'ufficio di Presidenza della commissione banche ha deciso di audire, già nelle prossime settimane, tutti i referenti della task force formata a livello governativo, che coinvolge Abi, Mcc e Banca di Italia, al fine di poter monitorare le attività in questione. Lottiamo insieme e usciremo da questa emergenza” – conclude.