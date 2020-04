Test sierologici nelle fabbriche "Non sono validati dall'Aifa" La nota del Partito Comunista dei lavoratori

"Con grande sgomento apprendiamo la nota di soddisfazione della segreteria Fim-Cisl Irpiniasannio, per aver accertato che tra i 973 lavoratori degli stabilimenti di Morra De Santis, i soli tre risultati positivi al test sierologico, a cui erano stati sottoposti, dopo indagine con tampone rino-faringeo sono risultati negativi.

Il nostro sgomento, ovviamente nn e dovuto alla bella notizia, ma nel passaggio successivo, laddove con enfasi e sostituendosi agli studi in materia, alla letteratura scientifica specialistica ed alla medicina, basata sull evidenza, affermano e cito alla lettera il testo: "tale risultato ci permette di inserire, con ulteriore convinzione, i test sierologici nel novero delle pratiche utili al contenimento e al contrasto della diffusione del Covid19". Così in una nota stampa Il Partito Comunista dei Lavoratori, a firma di Giovanni ferraro che invita a tenere in considerazione le dichiarazioni rilasciate dagli organismi di controllo sanitario.

"Rilasciare queste dichiarazionI, oltre che non corrispondenti al vero, sono pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori tutti, altro che " riportare la piena serenitá tra i lavoratori degli stabilimenti" - continua il Partito Comunista dei lavoratori - Vigono in tal senso tutta una serie di indicazioni vincolanti dai massimi organismi sanitari, sia a livello nazionale, che internazionale; l O.M.S. (l'organizzazione mondiale della Sanitá) cosí si pronuncia in merito: " l'unica diagnosi valida resta il tampone rino - faringeo, ripetuto tre volte; l unico test attualmente utile per la diagnosi ( alta sensibilitá e specificità pari al 95% per entrambe) è di fatto il test molecolare con metodo Real Time PCR per SARS COV2 " Questa e la sintesi del massimo organismo sanitario a livello mondiale; a cui si aggiunge il C.T.S. ( comitato tecnico scientifico per il covid19 del ministero della Salute) che invita a non utilizzare tali test, perchè scarsamente attendibili " con il rischio di mandare in giro falsi negativi" e contribuire a diffondere il contagio, sopratutto nei luoghi di lavoro"e aggiunge " questi test non sono validati ne dall' Aifa (Agenzia Italiana della validazione dei farmaci ) ne dall'I.S.S.( Istituto Superiore Sanità) aggiungendo in una sua nota del 18 marzo 2020, " si invita a non utilizzare tali pratiche, in quanto ancora in validazione e pertanto non attendibili". Senza voler polemizzare su tali contenuti, fintanto che organi a carattere di scientifico non producono studi che attestino la validitá dei test sierologici o comunemente chiamati test rapidi (introdotti sia per la carenza dei tamponi rino- faringei, sia per la mancanza di reagenti, sia per un risparmio economico), invitiamo la segr. Fim- Cisl Irpiniasannio, lodevole in quanto organizzazione, a voler tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, a voler ratificare meglio la questione in materia dell attendibilitá, sensibilitá e specificitá dei test sierologici, per non incorrere in un futuro prossimo (facendo gli opportuni scongiuri) a scenari nefasti nei luoghi di lavoro" conclude Giovanni Ferraro.